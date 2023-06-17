«Деревянные» скачки и битва на подушках: в Татарстане отметили «Сабантуй для бабушек»

Фото Лейсан Саетгареевой

Сегодня в селе Татарская Тумбарла Бавлинского района прошел «Сабантуй для бабушек» – праздник, который здесь отмечается уже почти 60 лет. Главные гостьи – местные жительницы старшего поколения – расположились прямо на траве под тенью густых ветвей берез. Их развлекали концертом, играми и конкурсами.

Один из местных жителей, Чулпан Ханипов, рассказал, что помнит, как начали отмечать этот необычный праздник. По его словам, в 1965 году организовали районный Сабантуй, а для пожилых жителей, которые не смогли на него поехать, провели «Сабантуй для бабушек». «Я ещё ни разу не пропускал этот замечательный праздник», – отметил Ханипов.

Перед зрителями выступили самодеятельные артисты и творческие коллективы. Сельчане с удовольствием слушали выступления, аплодировали, пели и танцевали вместе с ними.

Настоящим подарком для гостей торжества стало выступление семейного ансамбля Галимзяновых. Глава семьи, Ильфат Галимзянов, родом из этого села – бавлинцы знают его как известного баяниста и исполнителя. Сейчас он живет с семьей в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа, но старается приезжать каждый год, чтобы порадовать земляков своим творчеством.

«Мы стараемся своим детям прививать традиции нашего народа, нашей Бавлинской земли. Муж музыкант и дети тоже, поэтому в этом году решили показать своё творчество, чтобы порадовать бабушек и дедушек», — говорит Наталья Галимзянова.

Среди выступающих были и представители организации татарских женщин «Ак калфак». «Такой веселый и народный праздник, нам очень нравится. Здесь собрались не только бабушки, но и все село», – поделилась впечатлениями руководитель местного отделения организации Римма Яруллина.

Важной частью любого Сабантуя являются конные скачки – этот праздник не стал исключением. Правда, провели их на деревянных лошадях. А вместо битвы на мешках использовали вышитые подушки. Жители с удовольствием участвовали в играх, признаваясь, что благодаря этому смогли вспомнить свою молодость.

Поздравил гостей праздника замглавы района Ринат Хамидуллин. Он также вручил благодарственные письма районного отдела культуры ветеранам — участникам фольклорного ансамбля «Хатира».

Добавим, что организовали «Сабантуй для бабушек» сотрудники сельского дома культуры и библиотеки Айгуль Наврузбаева и Эльвира Ахметзянова, помощь им оказал уроженец села Татарская Тумбарла, предприниматель Азат Сафин. Местные жители поблагодарили их за веселое празднество и теплую атмосферу.

Материал предоставлен Лейсан Саетгареевой