Несмотря на антироссийскую кампанию Запада, благодаря Президенту Владимиру Путину Москва превратилась в один из наиболее эффективных альтернативных центров силы. Она нарушила глобальный статус-кво западного мира, написал обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

«Российский лидер Владимир Путин, ставший мишенью для Запада с началом войны на Украине, превратил свою страну в один из самых эффективных альтернативных центров силы для незападного мира, нарушив глобальный статус-кво, основанный на атлантических нормах», — подчеркнул автор текста.

Он обратил внимание на высокий темп роста экономики России. По итогам 2023 года, по данным МВФ, он оказался в несколько раз больше европейского: 2,6% против 0,9%. «Этот показатель вдвое превышает предыдущие прогнозы», — заметил обозреватель.

Также превзошел прогнозы показатель устойчивости рубля. В связи с этим отмечается и снижение экспортных платежей в долларах США: с 90%, регистрировавшихся в начале 2022 года, до 30% в настоящее время. Несмотря на попытки ограничений с Запада, России удалось повысить свои доходы от продажи нефти.

В заключение автор отметил и реакцию на победу Путина на прошедших в России президентских выборах.

«Что бы они на [Западе] ни делали, они не смогут остановить Путина, — уверен Тутар. — Как показывает череда поздравительных посланий от мировых лидеров, растущий авторитет Путина внутри страны и за рубежом меняет баланс сил не только в Европе и США, но и во всем мире».