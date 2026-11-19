Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Игнасио Сааведра на открытой тренировке рассказал о подготовке команды к матчу с «Зенитом».

По словам испанца, после выходных команда думает только о предстоящей игре, а настроение после двух побед остается хорошим.

Сааведра отметил, что «Зенит» — очень хорошая команда с сильными российскими игроками, которые не были вызваны в сборную, как Максим Глушенков.

«Да-да, мы знаем, что «Зенит» — очень хорошая команда, у них есть хорошие русские игроки, что не были в сборной, как Глушенков. Но нам надо быть готовыми к этому матчу, потому что будет очень тяжело, «Зенит» — чемпионы. Поэтому мы только эту неделю думаем много, как мы можем выиграть этот матч», — сказал Сааведра корреспонденту «ТИ-Спорта».

Отвечая на вопрос о плохой погоде в Казани и тяжелом поле, футболист заявил, что эти условия будут одинаковыми для обеих команд. Он напомнил, что в России это обычная погода и все игроки готовы в ней играть.

«Ну, это поле будет плохим и для них, и для нас, и погода – то же самое. Но, как я всегда говорю, это Россия, это обычная погода здесь, все игроки готовы играть в эту погоду», — отметил он.

Сааведра также прокомментировал вирусное видео после матча с «Крыльями Советов». По его словам, партнеры по команде после игры сказали ему, что так говорить было нехорошо.

«Да-да, но после матча игроки сказали мне: «Как ты? Как ты сказал это? Это нехорошо». Но я понимаю, что я не русский, у меня есть другая душа, и я чувствовал это. Когда я чувствовал это, я просто сказал, и потом, когда я и моя жена видели это видео, мы сказали: «Может быть, не говорили это». Но я здесь, и я чувствовал это, как я сказал. И извините, если это плохое слово», — добавил Сааведра.

Говоря о тренировках при Олеге Кузьмине, полузащитник заявил, что они не изменились в худшую сторону. Он назвал Кузьмина очень хорошим тренером, который знает всех игроков и клуб, и отметил, что команда рада работать с легендой «Рубина».

«Нет-нет, очень хорошо. Александрович — очень хороший тренер, мы очень рады с ним. Он знает всех игроков здесь, он знает «Рубин», он легенда «Рубина», и, как я сказал, мы очень рады, что он сейчас наш тренер», — сказал Сааведра.

В заключение он подчеркнул важность оставшихся четырех матчей, три из которых команда проведет дома. По его словам, «Рубину» нужно выиграть каждую игру, чтобы набрать очки перед отпуском.

«Да, но это очень важно, как я сказал: четыре матча, три — дома. И нам надо выиграть каждый матч, нам надо это по годам, потому что потом будет отпуск, и у нас будет много очков в отпуске», — заключил Сааведра.