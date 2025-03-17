Саакашвили добавили 4,5 года колонии за незаконное пересечение границы в 2021 году

В Тбилиси городской суд приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к 4,5 года тюремного заключения за незаконное пересечение границы в 2021 году, передает ТАСС со ссылкой на грузинский телеканал «ТВ Пирвели».

Оглашение приговора вызвало бурную реакцию в зале суда. Судебные приставы были вынуждены вывести сторонников бывшего президента. Сам Саакашвили на заседании отсутствовал.

Тбилисский городской суд вынес решение о назначении Михаилу Саакашвили срока лишения свободы продолжительностью 12 лет и 6 месяцев.

Отсчет тюремного заключения начался с момента ареста Саакашвили в октябре 2021 года, таким образом, общий срок заключения завершится в 2034 году.

В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение – в незаконном пересечении границы. Он проник в грузинский портовый город Поти на пароме из украинского города Черноморска.

Саакашвили, который сейчас является гражданином Украины, покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к 3 и 6 годам лишения свободы.

12 марта текущего года суд признал Саакашвили виновным по делу о растрате более 3,2 млн долларов государственных средств и приговорил к 9 годам тюрьмы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании «Имеди» находятся на рассмотрении.

В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили доставили в частную тбилисскую клинику «Вивамед», где он находится до сих пор.