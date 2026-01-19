Шаабан – 2026: в какие дни держать уразу и как провести его мусульманам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В понедельник, 19 января, после захода солнца наступит месяц Шаабан. О том, чем важен этот месяц для мусульман и как его следует провести, – в материале «Татар-информа».

Месяц Шаабан – восьмой месяц мусульманского лунного календаря. Он предшествует священному месяцу Рамадан. По этой причине он рассматривается в том числе как месяц подготовки к Рамадану. В этом году Шаабан начнется после заката 19 января и завершится 18 февраля.

Ураза в месяц Шаабан

В этом месяце верующим следует готовить свой организм к соблюдению обязательного поста в Рамадан. По этой причине ураза в Шаабан считается крайне желательной.

Жена Пророка Мухаммада Аиша говорила: «Я не видела, чтобы Посланник Аллаха соблюдал пост в течение целого месяца, за исключением Рамадана. И я не видела, чтобы в какой-либо из месяцев он соблюдал уразу больше, чем в Шаабан» (Бухари, Муслим).

Соответственно, мусульманам, следуя примеру Пророка, необходимо поститься в месяц Шаабан. Но не нужно делать это в течение всего месяца, достаточно выбрать отдельные дни.

Во-первых, желательно соблюдать уразу по понедельникам и четвергам, поскольку сам Пророк вне Рамадана постился именно в эти дни. Во-вторых, поститься желательно в 13, 14 и 15 день месяца Шаабан, которые в этом году выпадут на 1, 2 и 3 февраля.

При этом нежелательно поститься в заключительный день месяца Шаабан.

Что желательно совершать в месяц Шаабан

Также в этом месяце мусульманам желательно усердствовать в богоугодных делах. В частности, это может быть совершение добровольных намазов, чтение Корана, поминание Аллаха, оказание помощи нуждающимся, раздача милостыни, проведение большего времени с членами своей семьи.

Пророк сказал: «Люди недооценивают месяц, который находится между Раджабом и Рамаданом. В течение этого месяца дела человека возвышаются к Аллаху» (Насаи и Ахмад).