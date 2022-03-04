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Путешествия и туризм
4 марта 2022  13:17

S7 с 5 марта прекращает выполнять международные рейсы

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Российская авиакомпания S7 Airlines c 5 марта отменяет все рейсы по международным направлениям, сообщает РИА Новости. 

«К сожалению, c 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines», – сказано в сообщении перевозчика. 

Отмечается, что все туристы, которые приобрели билеты на отмененные рейсы будут возвращены в Россию авиакомпаниями-партнерами. 

Также пассажиры смогут оформить возврат полной стоимости билетов. 

Ранее S7 сообщала о частичном сокращении числа полетов за рубеж.

Напомним, 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ. В ответ Россия ввела ограничения на полеты самолетов 36 стран в качестве ответной меры. 

 

#авиаперевозки #Туризм
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