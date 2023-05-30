С 1 сентября в российских школах начнут работать советники директора по воспитанию

«В пилотных школах директора говорят большое спасибо, что советник появился. Это действительно друг, помощник. Не только наставник для ребенка, но и наставник для директора, который показывает, насколько большим спектром возможностей обладает у нас страна. И весь этот спектр возможностей советник дарит ребенку», – цитирует его ТАСС.

Кудряшов напомнил, что новая должность в школах 1 марта была утверждена в десяти пилотных регионах России. Он также обратил внимание на рекордное количество претендентов на роль советника школьного директора среди молодых людей. По словам главы организации, на одно вакантное место претендуют более трех человек.

«Количество молодых специалистов, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, которые хотели бы работать советниками, увеличилось на 10% в этом конкурсе по отношению к прошлому. Это говорит о том, что должность советника становится востребованной, она становится желанной и в лице нашей замечательной молодежи», – подчеркнул Кудряшов.

Напомним, идею ввести в школах России новую должность на встрече с участниками конкурса еще в 2021 году поддержал Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками конкурса «Учитель года». О новой практике ему рассказала учитель русского языка и литературы ставропольского лицея №14 Анастасия Шрамко.