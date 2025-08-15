С животными можно: отель «Ривьера» получил сертификат «Путешествия с питомцами»

Фото предоставлено ООО «Отель «Ривьера»

Первым* отелем Татарстана, который получил сертификат «Путешествия с питомцами» (Pet-Friendly), стала гостиница «Ривьера» в Казани. Специалисты органа «Роскачество-Туризм» проверили отель «Ривьера» на соответствие стандарту Pet-Friendly для путешествующих с домашними питомцами туристов.

Это является подтверждением того, что здесь созданы комфортные условия для гостей с животными: специально оборудованный номерной фонд, гипоаллергенная уборка, приветственный бокс с необходимыми принадлежностями (миски, пеленки, пакеты для выгула). Персонал гостиницы обучен, как нужно взаимодействовать с четвероногими постояльцами. В отеле также создали памятку с местами выгула собак, адресами зоомагазинов и контактами ветеринарных служб.

Председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов отметил, что пройденная «Ривьерой» сертификация по новому стандарту – это знаковое событие для всей республики, ведь поездки с животными набирают популярность среди туристов.

В «Ривьере» рекомендуют туристам, которые запланировали отдых с домашними животными, заранее сообщить об этом при бронировании. Путешественникам подберут удобный номер, а для питомцев приготовят приятные комплименты.

После отъезда гостей с домашними животными в номерах производится тщательная гипоаллергенная уборка, чтобы обеспечить комфорт и уют для следующих посетителей.

Реклама. ООО «Отель «Ривьера».

* Источник: https://roskachestvo.gov.ru/news/v-tatarstane-poyavilsya-pervyy-otel-sertifitsirovannyy-po-standartu-puteshestviya-s-pitomtsami/