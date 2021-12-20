С жителями Челнов согласованы схемы реконструкции дворов на 2022 год

В Набережных Челнах проводится работа по формированию программы «Наш двор» на 2022 год. С жителями дворовых территорий провели собрания и 17 декабря работы по согласованию схем с жителями этих дворов завершились. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Ильдар Гайнуллин.

«В программу „Наш двор“ на будущий год вошел 81 двор. Представители генеральных подрядчиков и проектировщиков, администрация района составили схемы благоустройства. 17 декабря работы по согласованию схем с жителями этих территорий были завершены. Все пожелания жильцов учтены, и 31 декабря они будут залиты в систему», — рассказал спикер.

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что решения по проектам дворов должны приниматься коллективно, а также соответствовать всем требованиям. «Мы должны работать в рамках лимита. Если проект не утвержден, то программа в проект не попадает. Если утвержден, он должен быть выполнен. Все должно быть честно и справедливо», — отметил градоначальник.

Ильдар Гайнуллин также добавил, что в Набережных Челнах в ежедневном режиме задействованы специальная техника и рабочие для уборки снега. На прошлой неделе в Челнах работало от 70 до 90 единиц техники на главных дорогах и проспектах города, в микрорайонах города управляющими компаниями было привлечено 20 единиц техники и 1 тыс. дворников.

С начала зимнего сезона выполнено 4 286 рейсов техники, чтобы вывезти более 57 тыс. кубометров снега. Кроме того, проводится ежедневная обработка дорог пескосоляной смесью, чтобы предотвратить гололед.