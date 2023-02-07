С жильцами — участниками программы «Наш двор» 2023 года провели уже 1,5 тыс. встреч

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С жителями домов, прилегающие к которым территории в 2023 году окажутся обновлены по республиканской программе «Наш двор», организаторы провели уже 1,5 тыс. встреч. В ходе общения были утверждены схемы предстоящих работ с учетом мнения самих жильцов. Об этом на брифинге рассказала журналистам куратор программы «Наш двор» Арина Петрова.

Она отметила, что важной составляющей программы является показатель взаимодействия с жителями, который в среднем каждый год достигает 250 тыс. человек.

«Эту планку из года в год мы стараемся поддерживать. Количество дворов — не настолько показательная цифра, а вот число охваченных жителей для нас очень важно. Примерно 250–300 тыс. жителей мы всегда выдерживаем», — пояснила Петрова.

По словам докладчицы, одним из ключевых инструментов взаимодействия с жителями дворов остаются встречи в живом формате.

«Мы уже встретились со всеми жителями, которые участвуют в программе на 2023 год. Проведено уже 1,5 тыс. встреч. Все эти жильцы подписали протоколы общего собрания, согласовав схемы работ по благоустройству», — уточнила куратор программы «Наш двор».

По ее словам, все необходимое оборудование для работ в нынешнем году также закуплено. Речь идет о 16 тыс. единиц различного оборудования на общую сумму 760 млн рублей.

«Уже в марте мы хотим провести встречи с активом дворов. Мы хотим повторно пообщаться со всеми, кто хочет поучаствовать в благоустройстве своего двора. Это будут массовые встречи в 12 районах республики», — заключила Арина Петрова.