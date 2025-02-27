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Общество 27 февраля 2025 12:22

С железнодорожных вокзалов Казани в январе отправлено 200 тыс. пассажиров

Поездами дальнего следования и пригородного сообщения с вокзалов Казани в январе отправлено 200 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«С вокзала Казани отправилось 150 тыс. человек, что на уровне января 2024 года. Наибольший рост показал вокзал «Казань-Восстание», где за первый месяц года поездами воспользовались 50 тыс. человек, что на 16% больше», – отметили в пресс-службе.

Всего за январь с крупнейших вокзалов Горьковской железной дороги отправились более 1,4 млн пассажиров. Это на 3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

#железнодорожный вокзал казани #Пассажиропоток
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