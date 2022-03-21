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Ру Тат
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Происшествия
21 марта 2022  20:26
Полина Шевчук

С завтрашнего дня в Татарстане закрывается еще одна ледовая переправа

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От организации, которая эксплуатирует ледовую переправу через Каму по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ, уведомила Госинспекцию по маломерным судам о закрытии переправы. Ледовая дорога прекращает работу с 18.00 вторника, 22 марта.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, причиной стала теплая погода, установившаяся в республике.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане из-за потепления закрываются две ледовые переправы через Волгу.

#ледовая переправа #МЧС РТ
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