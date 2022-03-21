С завтрашнего дня в Татарстане закрывается еще одна ледовая переправа

От организации, которая эксплуатирует ледовую переправу через Каму по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ, уведомила Госинспекцию по маломерным судам о закрытии переправы. Ледовая дорога прекращает работу с 18.00 вторника, 22 марта.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, причиной стала теплая погода, установившаяся в республике.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане из-за потепления закрываются две ледовые переправы через Волгу.