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С завтрашнего дня в городах Татарстана будут работать мобильные поликлиники
С завтрашнего дня по 8 января в городах Татарстана будут работать мобильные поликлиники.
В Казани они будут располагаться по следующим адресам:
- 4-5 января, во дворе дома по адресу улица Ноксинский спуск, 21.
- 6-8 января на территории Центра бокса, улица Файзи, 2А.
- 4-8 января, на территории гимназии №5, улица Гудованцева, 26.
- 4-8 ноября, на территории школы №113, улица Адоратского, 36А.
В Набережных Челнах мобильная поликлиника будет работать на парковке торгового центра «Омега». В Альметьевске – около Дома каратэ на улице Нефтяников, 16.
Желающим пройти диспансеризацию необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Напомним, это бесплатное обследование, призванное помочь своевременно выявить наиболее распространенные заболевания. Перечень исследований формируется с учетом пола и возраста.
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