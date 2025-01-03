С завтрашнего дня в городах Татарстана будут работать мобильные поликлиники

С завтрашнего дня по 8 января в городах Татарстана будут работать мобильные поликлиники.

В Казани они будут располагаться по следующим адресам:

4-5 января, во дворе дома по адресу улица Ноксинский спуск, 21.

6-8 января на территории Центра бокса, улица Файзи, 2А.

4-8 января, на территории гимназии №5, улица Гудованцева, 26.

4-8 ноября, на территории школы №113, улица Адоратского, 36А.

В Набережных Челнах мобильная поликлиника будет работать на парковке торгового центра «Омега». В Альметьевске – около Дома каратэ на улице Нефтяников, 16.

Желающим пройти диспансеризацию необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, это бесплатное обследование, призванное помочь своевременно выявить наиболее распространенные заболевания. Перечень исследований формируется с учетом пола и возраста.