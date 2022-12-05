С заботой о здоровье: в Казани появился первый ортопедический салон ОРТЕКА

Второго и третьего декабря 2022 года состоялась торжественная церемония открытия в Казани ортопедического салона ОРТЕКА. На мероприятии присутствовали врачи, блогеры и первые клиенты, с нетерпением ждавшие появления сети в регионе.

В салонах ОРТЕКА представлен самый широкий ассортимент медицинских изделий, которые защищают от травм и заболеваний опорно-двигательной системы, помогают вести активный образ жизни с наибольшим комфортом. Теперь лучшая ортопедическая продукция и уникальный сервис стали доступны жителям Казани.

Изделия ОРТЕКИ необходимы каждому, кто хочет вести качественно лучший образ жизни. Быть здоровым и оставаться физически активным как можно дольше — это главный запрос общества. Именно крупнейшая в России сеть ортопедических салонов с ее ассортиментом и экспертизой в силах его удовлетворить.

ОРТЕКА предлагает клиентам новую культуру потребления медицинских ортопедических изделий и обеспечивает их лучшим сервисом. Сидячий образ жизни, ношение неудобной обуви, нерациональные физические нагрузки — всё это со временем негативно сказывается на состоянии опорно-двигательной системы. В подобных ситуациях нужны изделия ОРТЕКИ, которые помогают заботиться о себе и близких.

Компрессионный трикотаж возвращает ногам легкость и красоту. Ортопедические стельки и обувь уменьшают ударную нагрузку на стопы, что способствует снижению тяжести и усталости в ногах. Ортезы, бандажи, корректоры осанки поддерживают работу всего организма после травм или при наличии патологий. Ортопедические подушки обеспечивают комфортный и здоровый сон и, соответственно, бодрое самочувствие в течение дня. Специальные массажеры и тренажеры улучшают кровообращение, стимулируют мышцы, снижая их напряжение.

Клиентам ОРТЕКИ доступны исключительные сервисы: прием травматолога-ортопеда, выезд врача на дом, кинезиотейпирование, видеоконсультация по выбору медицинских изделий. В открывшемся салоне можно пройти процедуру сканирования стоп и изготовить на заказ индивидуальные ортопедические стельки. Эти изделия поддерживают стопу в анатомически правильном положении, разгружают ее и защищают от ударных нагрузок при ходьбе. Благодаря таким стелькам любые прогулки становятся приятными и безболезненными.

Квалифицированные сотрудники ОРТЕКИ всегда готовы помочь подобрать нужное медицинское изделие исходя из вашего образа жизни и состояния здоровья. Для этого достаточно прийти в салон и рассказать о беспокоящих проблемах. Теперь своевременную ортопедическую помощь всегда можно получить в ОРТЕКЕ, расположенной по адресу: г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 34. До конца декабря для клиентов действуют специальные предложения. Все желающие могут бесплатно сделать сканирование стоп и приобрести любое изделие со скидкой 15%.

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