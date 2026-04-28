С заботой о воздухе и воде: как Юлия Аксенова из НКНХ следит за экологией Нижнекамска

Пять лет назад она пришла на «Нижнекамскнефтехим» (СИБУР) лаборантом, сегодня – старший химик. В ее руках – контроль за воздухом, которым дышат нижнекамцы, и водой, которая уходит в Каму. Юлия Аксенова рассказала «Татар-информу», как в промышленной лаборатории можно не просто строить карьеру, но и стать настоящим хранителем экологии родного города.





«Родители предложили, а я полюбила»

Юлия Аксенова родилась в поселке Трудовой Нижнекамского района, здесь выбрала дело жизни. И совет родителей оказался судьбоносным: «Нижнекамск – город нефтехимиков. И мама с папой посоветовали мне присмотреться к профессии лаборанта. Я поступила в Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева, а после диплома уже точно знала: мой путь – на «Нижнекамскнефтехим».

Начинала Юлия с должности химика в лаборатории пиролиза, органического синтеза и экологического контроля – сердце Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ). Это подразделение – самая большая лаборатория в компании СИБУР: 363 сотрудника, 120 видов продукции на контроле. Но цифры – это лишь фон. Главное здесь – люди и их принципы.

«Я сразу включилась в процесс: отборы проб, испытания, анализы. Параллельно поступила в Нижнекамский химико-технологический институт. А еще начала участвовать в конкурсах. Меня заметили и оценили мою ответственность», – вспоминает Юлия.

2021 год – начало пути. 2025-й – она уже старший химик. В чем секрет карьерного роста? «Конечно, повышение квалификации, спецобучение. Но огромную роль сыграли мои наставники. Они готовили меня к конкурсам лабораторного анализа, и я занимала призовые места. Это дает уверенность и признание», – отметила специалист.

Мастерство старшего химика ЦЗЛ Юлии Аксеновой было высоко отмечено экспертным сообществом и на региональном этапе конкурса «Лучший по профессии», который прошел 22 апреля. Выполнив сложные практические задания, максимально приближенные к реальным производственным процессам, Юлия вошла в тройку лидеров среди сильнейших химиков Татарстана. Столь высокий результат стал возможен благодаря системной подготовке и поддержке наставника – ведущего инженера Венеры Носковой, чей 13-летний опыт работы на предприятии помогает молодым сотрудникам НКНХ уверенно представлять компанию на престижных чемпионатах профмастерства».

Сегодня в зоне ответственности Юлии – внедрение новейшего высокоавтоматизированного оборудования, обучение коллег современным методам контроля. Она разрабатывает инструкции, оформляет протоколы, но главное – она отвечает за то, что попадает в воздух и воду.

Жить там, где работаешь: взгляд из лаборатории

Лаборатория, где трудится Юлия, занимается тремя ключевыми направлениями. Но ее подразделение – это экологический щит. Контроль атмосферного воздуха и промышленных стоков.

«Мы анализируем поверхностные и сточные воды, атмосферный воздух. И знаете, в чем моя личная мотивация? Я живу в этом городе. Я дышу тем воздухом, который сама контролирую. Я вижу воду, которая после очистки уходит в Каму. Здесь нет права на ошибку», – говорит Юлия.

Каждый день в лаборатории Юлии проводится около 600 анализов. Только представьте: на одной точке отбора воды лаборанты проверяют до 30 показателей: алюминий, хлориды, нефтепродукты, мутность, цветность. В воздухе – непрерывный мониторинг. И это система экомониторинга самая масштабная в Татарстане.

На НКНХ работают семь стационарных экопостов и передвижная лаборатория. Два поста вынесены на границу санитарно-защитной зоны – в село Прости и на проспект Вахитова, чтобы и там атмосферный воздух был под контролем.

Каждые 20 минут данные автоматически уходят в Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана и контролирующие органы.

«А если жители звонят с жалобой на запах?» – спросили мы у Юлии.

«Тогда в дело вступает передвижная эколаборатория. Мы выезжаем на место, отбираем пробы, анализируем на месте. Прозрачность – это когда ты можешь проверить в любой момент», – объясняет она.

Меньше нарушений – больше автоматизации

За пять лет работы на предприятии СИБУРа Юлия увидела, как меняется подход к сотрудникам, к условиям труда. Три года назад ЦЗЛ пережила настоящую революцию. Вместо 15 разрозненных участков – два современных корпуса. Вместо ручного труда – автоматизация, выросшая с 12% до 68%.

502 единицы нового оборудования. Скорость анализа выросла в 15 раз. Точность – выше, человеческий фактор – ниже.

«Мы переехали в новое здание во второй промзоне, – с теплотой рассказывает Юлия. – У нас сейчас такие условия труда, что продумано буквально всё. Новое оборудование позволяет получать результаты быстрее и точнее. Это значит, что мы быстрее реагируем, быстрее делаем город чище».

Сегодня ЦЗЛ отбирает около 1000 проб в сутки. Проводит 3800 испытаний. Участвует в пуске новых производств, чтобы с первого дня выпускать продукцию без ущерба для экологии.

«Я очень люблю свою лабораторию»

Когда мы спросили Юлию, с какими мыслями она приходит на работу, она не стала подбирать дежурных слов.

«Это очень важная профессия. Я ее люблю. В СИБУРе созданы все условия для развития: вебинары, сессии, обучение. Но главное – это люди. У нас такой коллектив! Девочки всегда подставят плечо, помогут. А наш руководитель – человек, которым мы искренне восхищаемся. Справедливый, чуткий. Я очень люблю свою лабораторию», – поделилась она.

В этих словах нет пафоса. В них – спокойная уверенность человека, который знает: каждый сделанный анализ – это не просто цифры в протоколе. Это вклад в то, чтобы в Нижнекамске было чисто, прозрачно и безопасно.

Почему стоит прийти сюда работать?

История Юлии Аксеновой – это не просто карьерный рост. Это история о том, как в современной промышленности можно найти место для настоящей миссии. Здесь ждут тех, кто не боится сложных задач, кто хочет видеть результат своей работы своими глазами.

На нижнекамском предприятии СИБУРа работают не просто химики. Здесь работают хранители города. Здесь можно пройти путь от новичка до наставника, получить доступ к передовому оборудованию и каждый день понимать: твоя работа делает мир вокруг лучше.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»