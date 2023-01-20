С заботой о городе и людях: «Татнефть» подарила Альметьевску новые муралы

Шесть новых муралов появились в Альметьевске в 2022 году. Это был финальный этап пятилетней паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» — совместного проекта компании «Татнефть», бюро «Новь» и Института исследования стрит-арта из Санкт-Петербурга. С момента старта программы в нефтеграде появилось около 40 муралов и паблик-арт объектов.

«Каждая вещь — это воспоминание»

Как сообщает газета «Нефтяные вести», основной темой заключительного сезона программы стала забота. Каждый из художников представил свое видение этого понятия. Так, живущий в Праге художник Марат Данильян (Morik) изобразил детей, сажающих яблоню (улица Зарипова, 39). Автор объединил в своей работе сразу несколько символов. Во-первых, это яблоня, которая в годы основания и развития Альметьевска стала едва ли не главным деревом не только на частных подворьях, но и на городских улицах. И сейчас, спустя более полувека, возобновляется традиция высаживать в городе яблоневые аллеи. Опять-таки перекличка с названием программы — «Сказки о золотых яблоках». Во-вторых, это дети, которые в равной мере нуждаются в заботе и сами готовы проявить заботу — о своем дворе, о природе, о братьях наших меньших. Ну и в-третьих, дети, сажающие дерево, создающие город-сад, — это символ будущего, забота о своей земле.

Подтемой работы московского художника Данила (Shozy) стала забота о внутреннем ребенке, который живет в каждом взрослом. Мурал «Коробочка с сокровищами» (улица Ленина, 189) — это встреча с собственным детством, милые сердцу воспоминания о нехитрых радостях.

«Я думаю, что многим это будет близко, у многих была в детстве такая коробочка. Каждая вещь — это воспоминание», — объяснил художник.

И действительно, заветные «сокровища» могли быть разными, но почти каждый собирал и хранил крайне необходимые и важные ему предметы.

«Уйдут все беды, придет счастье»

Ребенок стал центральной фигурой и в мурале художника и графика из Казани Рустама (Qbic'а) «В домике!» (улица Галеева, 23). Все мы в детстве играли в домики, обустраивая вокруг себя пространство и создавая уют, как мы его себе представляли.

«Работа о мальчике, который из подручных материалов создал свой первый домик. Возможно, это показывает его будущее, что он когда-то создаст свою семью, построит дом, посадит дерево», — рассказал «Нефтяным вестям» Рустам. Дом для человека — это чувство защищенности, любовь близких, ощущение родины.

В мурале «Ожидание» (проспект Строителей, 68) пензенского художника Никиты (Erendaj) девушка сидит у окна, подперев щеку рукой. Она ждет восхода солнца. И мы видим, что оно уже показалось из-за горизонта. «То есть уйдут все беды, придет счастье и благополучие», — объяснил Никита свой замысел. Работа имеет ярко выраженную привязку к национальной культуре.

В середине сентября яркий мурал «Альметьевский рай» появился на стене рынка «Юлдаш» (улица Герцена,1а/2). «Работа расположена со стороны автовокзала. Это место, где люди встречаются и расстаются. Я решила изобразить встречу мужчины и женщины, а также теплые образы конца лета, которые они привезли с собой с дач и из деревень. Тут и сумка, полная гладиолусов, и яблоки, рассыпанные по траве, и подсолнухи, склонившие головы под тяжестью созревших семечек», — рассказала автор, художница из Екатеринбурга Наталья Пастухова. Картину вместе с художником писали местные жители в рамках трехдневного мастер-класса «Стена Тома Сойера».

«Искусство про главные человеческие ценности»

Завершил программу уже глубокой осенью мурал «Главное не повторяться» художника из Санкт-Петербурга Владимира Абиха (улица Автомобилистов,4а). Причудливое переплетение белых букв на черном фоне — это многократное повторение на русском и татарском языках фразы «Главное не повторяться».

«По-моему, повторяемость сегодня — больная для всех тема. С одной стороны, стиль художника всегда должен быть узнаваем и этого не избежать. Но с другой — злоупотребление одними и теми же приемами делает художника слишком предсказуемым. Получается довольно противоречивая задача: повторять себя, но при этом не повторяться», — прокомментировал художник.

В создании этого мурала принимали участие альметьевские художники-любители, а в здании, на котором появился мурал, создается сейчас уникальное арт-пространство — «Открытые мастерские», резиденция для ремесленников, скульпторов, художников. Они-то и продолжат украшать город оригинальными работами.

Окончательно программа завершится этой весной, когда городское пространство украсят новые скульптуры, мозаики, малые арт-объекты. В общей сложности завершающий сезон подарит 14 авторских проектов.

«Важный компонент нашего проекта — это трансформация городской ткани, которая связывает искусство, людей и научное гуманитарное знание, которое обычно остается в башне из слоновой кости», — пояснила руководитель проекта, основатель Института исследования стрит-арта Полина Еж.

«Программа “Сказки о золотых яблоках” — это лишь часть масштабной работы “Татнефти”, направленной на то, чтобы сделать привлекательными жизнь в городах нефтяного региона. Как подчеркивал генеральный директор Наиль Маганов, должна быть некая экосистема, гармоничная и взаимоувязанная. Искусство, говорящее про главные человеческие ценности, гармонично вписывается в жизнь городов и формирует их культурный код, выводит развитие городской среды на качественно новый уровень», — подчеркнула руководитель пресс-службы «Татнефти» Айгуль Алпарова.

Так воспитывается уважение к своим корням, любовь к малой родине, восприимчивость к прекрасному во всех его проявлениях.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»