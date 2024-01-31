«С заботой и молитвами»: актанышские сельчанки приготовили лапшу для бойцов СВО

Фото: © Юлай Низаев

Жительницы села Шарипово Актанышского района РТ совместными усилиями нарезали яичную лапшу для отправки военнослужащим в зону проведения специальной военной операции. Они хотят, чтобы домашний суп придал бойцам сил и оптимизма.

Организовали приготовление лапши сельский библиотекарь Фануза Хабетдинова и заведующая клубом Альфина Ильясова.

Фануза Хабетдинова уверена: вдали от дома ребятам будет приятно, что о них помнят и заботятся. «Работу по изготовлению лапши начали с дуа (молитвы) о скорейшем возвращении наших земляков со СВО домой. Наши женщины приготовили и нарезали домашнюю лапшу. Выражаем огромную благодарность всем за понимание и поддержку», — рассказала женщина.

Фото: © Юлай Низаев

Свою партию помощи культработники отвезли в центр сбора «Яшьлек» села Актаныш.

«Суп из домашней лапши — любимое национальное блюдо наших мужчин. Делаем от чистого сердца. Надеемся, что тепло наших рук и сердец дойдет до военнослужащих», — поделились мнениями сельчанки.

Фото: © Юлай Низаев

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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