С января в Татарстане вырастет взнос за капитальный ремонт в многоквартирных домах

С января 2024 года ожидается повышение взноса жителей за капитальный ремонт. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«У нас с 1 января этого года минимальный размер взноса в Татарстане составляет 6,95 рубля за квадратный метр. Чтобы сохранять финансовую устойчивость, исходя из изменений цен на рынке и других экономических факторов нам необходимо его увеличить», – отметил спикер.

По его словам, сейчас еще не определена конкретная сумма, идет экспертиза показателей, которые предоставляют управляющие организации. В ближайшие две недели будет определен размер взноса. Но ожидается, что он точно превысит 7 рублей за квадратный метр.