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С января в Татарстане устранено 571 нарушение на стройках
С января 2023 года в Татарстане обнаружено 571 нарушение на стройках. К настоящему моменту все они устранены, рассказал на традиционном совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер министр РТ Алексей Песошин.
По словам министра, Главное инвестиционно-строительное управление провело 295 проверок строящихся объектов, еще более 1,4 тыс. раз на стройках побывали представители саморегулируемых организаций, а инспекция Госстройнадзора — 608 раз.
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