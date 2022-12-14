С января в Татарстане подорожает единый социальный проездной

С начала нового года в Татарстане должна увеличиться стоимость единого социального проездного билета и единого детского социального проездного билета.

Проект соответствующего постановления Кабинета Министров РТ подготовило Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Документ опубликован на портале «Официальный Татарстан», его антикоррупционная экспертиза должна завершиться 19 декабря.

Проект предусматривает, что социальный проездной подорожает на 34 рубля (с 547 до 581 рубля в месяц), а детский проездной — на 21 рубль (с 333 до 354 рублей в месяц). При этом в начале текущего года они стали дороже на 21 и 13 рублей соответственно.

Стоимость пополнения социального и детского проездных билетов устанавливается Правительством РТ и индексируется ежегодно. Необходимое постановление принимается каждый год. Это предусмотрено методикой к закону РТ от 19 декабря 2008 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РТ отдельными государственными полномочиями в сфере обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории РТ для отдельных категорий граждан» (сейчас в редакции от 25 сентября 2021 года).

Новые тарифы должны вступить в силу с 1 января 2023 года. Проконтролирует процесс Миндортранс РТ. Необходимо отметить, что документ еще не принят и в него могут быть внесены изменения.