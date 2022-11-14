Названы причины, по которым оборот розничной торговли в Казани упал на 15%

За 9 месяцев с начала года оборот розничной торговли в Казани сократился на 15% и составил 203,8 млрд рублей. Снижение связано с сокращением расходов жителей на непродовольственные товары и уходом ряда зарубежных игроков рынка. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Он отметил, что потребительский рынок является одним из секторов экономики, вносящим значительный вклад в обеспечение жизнедеятельности Казани. Сложности в этом секторе в текущем году стали беспрецедентными: разрушение логистических цепочек, необходимость быстрого поиска новых поставщиков, инфляция и снижение покупательской способности населения.

«Потребительская активность в Казани второй год подряд остается ниже, чем в допандемийный период. По итогам 9 месяцев сокращение объемов торговли достигло 15% и составило в сопоставимых ценах 203,8 млрд рублей», – сообщил Шакиров.

Он объяснил отрицательную динамику сокращением трат горожан на непродовольственные товары, уходом ряда иностранных игроков с рынка и снижением покупательской способности.

«За отчетный период оборот торговли непродовольственными товарами сократился на 24,2%. Вместе с тем, траты на продукты питания выросли на 4%», – сказал Шакиров.

Выручка предприятий общепита также снизилась. По итогам 9 месяцев оборот сферы общественного питания города составил 10 млрд рублей, что на 10% меньше аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах – прим. Т-и).

Параллельно с этим, объем платных услуг увеличился на 9% и составил 78,3 млрд рублей. «Сводный индекс потребительских цен на все товары и платные услуги составил 114,8%», – заключил Шакиров.

