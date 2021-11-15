С января по сентябрь 2021 года количество самозанятых в Казани выросло на 20 тысяч

В Казани фиксируют уверенный рост числа самозанятых. За 9 месяцев года показатель вырос с 32 тыс. до 52 тыс. человек. Такие данные на деловом понедельнике в мэрии сообщила и.о. руководителя Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазова.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Казани составляет 75,5 тыс. С момента признания самозанятых субъектами малого предпринимательства, их число в городе постоянно растет. На начало 2021 года в Казани было зарегистрировано 32,6 тыс. самозанятых, на 1 октября эта цифра выросла до 52,1 тыс. самозанятых», — отметила докладчица.

Отдельно Мингазова остановилась на мерах поддержки малых и средних предприятий города в условиях пандемии.

«Меры поддержки реализуются в соответствии с запросами предпринимательского сообщества. Среди них субсидии на возмещение части затрат на инновационные проекты и субсидии на возмещение затрат по регистрации и сертификации продукции. Кроме того, казанские предприниматели продолжают получать финансовую поддержку в виде субсидирования части процентной ставки по выданным кредитам и имущественную поддержку в рамках муниципального проекта „Арендные каникулы“», — сказала Мингазова.

Она напомнила, что с 1 ноября для предприятий наиболее пострадавших отраслей возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0. Также предусмотрена выплата единовременного гранта в размере МРОТ на каждого официально трудоустроенного сотрудника.

