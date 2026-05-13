С января по апрель в Татарстане 71 человек погиб от отравления алкоголем
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ, всего в республике зарегистрировано 155 случаев отравления. Большая часть отравившихся – совершеннолетние, однако 10 отравлений зафиксировано среди детей.
В ведомстве напоминают, что не стоит покупать алкоголь у неизвестных лиц и через интернет. Отсутствие документов, подтверждающих происхождение продукции, несет угрозу для здоровья и жизни.