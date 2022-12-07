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Ру Тат
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Здоровье
7 декабря 2022  18:29

С января 2023 года медики первичного звена получат допвыплаты до 18,5 тыс. рублей

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С января 2023 года медики, относящиеся к первичному звену здравоохранения, получат дополнительные выплаты. Об этом Президент РФ Владимир Путин рассказал на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«С января следующего года просил Правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в этом первичном звене здравоохранения в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи», — заявил глава государства. 

Он отметил, что размер выплат будет варьироваться от 4,5 до 18,5 тыс. рублей — в зависимости от того, какие функции выполняет медицинский работник. 

#Владимир Путин
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