С января 2023 года медики первичного звена получат допвыплаты до 18,5 тыс. рублей

С января 2023 года медики, относящиеся к первичному звену здравоохранения, получат дополнительные выплаты. Об этом Президент РФ Владимир Путин рассказал на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«С января следующего года просил Правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в этом первичном звене здравоохранения в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи», — заявил глава государства.

Он отметил, что размер выплат будет варьироваться от 4,5 до 18,5 тыс. рублей — в зависимости от того, какие функции выполняет медицинский работник.