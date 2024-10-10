С высоты космоса: в Казани открылась фотовыставка «Вселенная БРИКС»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Национальной библиотеке РТ открылась выставка «Вселенная БРИКС», на которой представлены фото городов союза с космической орбиты и с Земли. Посетили могут увидеть, как выглядит для космонавтов Казань, Кейптаун, Мумбаи и другие города.

«Во многих городах России есть друзья и родные, поэтому изначально хотелось просто оставить себе на память эти виды. Уверен, многие мои коллеги хотят поделиться этой красотой, потому что не всем на земле это доступно. У меня появилась возможность это сделать. Мы выбрали диапазон креативных городов ЮНЕСКО, которые расположены в странах БРИКС. Среди десятков тысяч фотографий нужно было найти хорошие кадры. Это самое сложное. Смотря на выставку, я вспоминаю свой полет. Хочется передать мысль, что наша планета очень большая. С земли мы не видим границ городов и стран. Это единственный наш дом, где мы все живём. Основная миссия – это познакомить жителей стран БРИКС с историей и культурой России. У нас многонациональная страна, нам есть что показать, а также и россиянам рассказать о государствах объединения», – рассказал Герой России, летчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Сергей Кудь-Сверчков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он провел в космосе почти 185 суток, работая на орбитальной станции. По словам космонавта, сделать фото городов из космоса не такое уж и простое занятие. Во-первых, станция движется с огромной скоростью, поэтому нужно справиться за считанные минуты. Во-вторых, нужно точно вычислить, когда корабль будет пролетать именно над нужным городом. В-третьих, должно повезти с погодными условиями, так как облака и тучи могут испортить кадр.

«Рабочий день космонавта на станции по большей части заключается в научных экспериментах. Поэтому свободного времени там крайне мало, но удается найти минутку для фотографий», – улыбнулся Герой России.

На церемонии открытия Кудь-Сверчков провел большую встречу с первыми посетителями выставки. Рассказал им о жизни космонавтов, работе на космической станции и даже показал небольшой 15-минутный фильм с кадрами из его полета. Кроме того, он поделился, что его следующая экспедиция на станцию состоится уже в 2025 году.

Галина Муромцева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На выставке представлены порядка 35 фотографий, на них скомбинированы кадры из космоса и с земли из разных городов стран БРИКС. Она будет работать в Национальной библиотеке Татарстана в течение ближайшего месяца, добавила руководитель проекта «Вселенная БРИКС», директор Нижегородского планетария имени Гречко Галина Муромцева.

«Мы очень тесно общаемся с космонавтами и любим сообщество фотографов. Когда у нас складывалась такая концепция выставки, понимаешь, что люди очень разные, но при этом и похожие. Нам всем нечего делить, у нас одна планета. Мы проехали по разным городам и государствам, и везде люди приходили именно к этой мысли», – поделилась она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

До Казани выставка «Вселенная БРИКС» была показана в девяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Рио-де-Жанейро, Каргополе, Пекине, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Мумбаи и Кейптауне. Столица Татарстана стала финальной точкой проекта, но Муромцева уверена, что он продолжится и вскоре жители разных государств смогут увидеть новые фото из космоса.