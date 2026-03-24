С Всероссийской федерации легкой атлетики сняли все допинговые санкции

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) приняла решение полностью снять санкции с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), связанные с допингом. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

По словам министра, ВФЛА успешно прошла трехлетний «карантин» в рамках Программы специальных условий. Федерация выполнила все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрила новые стандарты управления, перестроила антидопинговую работу и обновила региональные структуры.

«Подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты отмечали прогресс на протяжении всего периода и поставили итоговую оценку — полное соответствие и превышение заданных стандартов», — написал Дегтярев.

Министр также отметил работу ВФЛА под руководством Петра Фрадкова, который является заместителем председателя Олимпийского комитета России. «Федерация демонстрирует устойчивое развитие: укреплена управленческая модель, повышена прозрачность, выросла финансовая стабильность, расширена региональная сеть и улучшены показатели антидопингового контроля», — добавил он.

Решение World Athletics фактически восстанавливает полноправное членство ВФЛА в международной федерации после многолетнего отстранения, связанного с системными допинговыми нарушениями.