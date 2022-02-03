С воскресенья в Татарстане начнется похолодание

В ближайшие дни, 4 и 5 февраля, в Татарстане сохранится влияние атмосферного фронта: аномальное тепло до 0 градусов, осадки в виде снега и мокрого снега. Однако с воскресенья осадки постепенно прекратятся, а температуры упадут до привычных значений. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, завтра и в пятницу в Татарстане ожидается снег, видимость на дорогах ухудшится, а температуры днем могут достигать 0 градусов.

«Также жителям республики следует обратить внимание на то, что сильные осадки в виде снега и мокрого снега на фоне слабоотрицательных температур воздуха могут привести к сходу скоплений снега с крыш зданий и других строений», — подчеркивают синоптики.

В воскресенье фронтальная система отойдет на восток. Ночью 6 февраля, однако, возможен снег. Температуры начнут снижаться: от −6 до −11 в ночные часы, от −4 до −9 днем.

Согласно предварительному прогнозу, 7 и 8 февраля существенных осадков не ожидается, а столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов мороза ночью и от −8 до −16 днем.