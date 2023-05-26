«С волнением и трепетом»: девять казанских школьников получили паспорта

Под звуки гимна Татарстана в Национальном музее республики девять юных жителей Казани, достигшие 14-летия, получили сегодня главный документ гражданина Российской Федерации — паспорт.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

С поздравительной речью к собравшимся школьникам и родителям обратилась замгендиректора по научно-исследовательской работе Нацмузея Татарстана Светлана Измайлова.

«Мы хотим, чтобы этот день для вас был памятным. У каждого из нас должно быть свое отечество, своя страна и каждый из нас должен понимать, где и ради чего он живет. В Национальном музее хранятся священные реликвии, которые связаны со становлением Татарстана как республики. Здесь вы можете увидеть и первый флаг, и мемориальные коллекции знаменитых соотечественников, и личные вещи Героев Советского Союза. Здесь хранятся символы нашего Отечества», – отметила Измайлова.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

По ее словам, главный исторический музей Татарстана проводит эту акцию уже много лет. Праздничная атмосфера, необычность музейного пространства, теплые напутствия — благодаря этому получение первого в жизни паспорта становится запоминающимся событием.

«Паспорт — это тот документ, который будет сопровождать вас всю жизнь. Именно в паспорте отмечаются все важные этапы вашей жизни, начиная от регистрации прописки, регистрации брака и рождением детей. Очень символично, что акция проходит в стенах музея, ведь именно здесь хранится история нашей страны и республики. Вы — наша гордость, будущее России и Татарстана», – заметил министр промышленности и торговли РТ Иван Колчин.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Торжественная акция «Я — гражданин России» реализуется в Татарстане с 2013 года при поддержке Управления внутренних дел по вопросам миграции России. Она направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения, знакомит школьников с историей родного края, традициями народов страны, воспитывает уважение к родине.

Об истории главного документа страны рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом Национального музея Татарстана Татьяна Чканова. Так, ребята узнали о том, как в Средневековье возникло удостоверение личности, как выглядел паспорт в Российской империи и чем он отличался от документа советского времени. Также школьники посмотрели мультимедийную презентацию с архивами из фондов музея.

Участники патриотической акции отметили, что получение первого паспорта гражданина Российской Федерации – очень трепетное и волнительное событие, которое у каждого останется в памяти на долгие годы.