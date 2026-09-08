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Происшествия 8 сентября 2026 12:27

С виновников ДТП взыскали деньги за перевозку пострадавшего вертолетом

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В Татарстане с виновников автомобильной аварии взыскали средства за перевозку пострадавшего вертолетом. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

ДТП случилось в мае 2025 года в Набережных Челнах. 19-летний водитель «Лады Приоры» и 41-летний водитель грузовика ISUZU нарушили ПДД и столкнулись. В результате происшествия пассажир легковушки получил травмы, и для его перевозки потребовался санитарный вертолет.

В дальнейшем суд признал обоих водителей виновными. Камский транспортный прокурор обратился в суд с иском к виновникам аварии, потребовав от них возместить региональному бюджету деньги, потраченные на оплату авиаперевозки. Суд взыскал с ответчиков 94 тыс. рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, уточнили в надзорном ведомстве.

#пострадал в дтп #вертолет #транспортная прокуратура
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