С виновников ДТП взыскали деньги за перевозку пострадавшего вертолетом

В Татарстане с виновников автомобильной аварии взыскали средства за перевозку пострадавшего вертолетом. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

ДТП случилось в мае 2025 года в Набережных Челнах. 19-летний водитель «Лады Приоры» и 41-летний водитель грузовика ISUZU нарушили ПДД и столкнулись. В результате происшествия пассажир легковушки получил травмы, и для его перевозки потребовался санитарный вертолет.

В дальнейшем суд признал обоих водителей виновными. Камский транспортный прокурор обратился в суд с иском к виновникам аварии, потребовав от них возместить региональному бюджету деньги, потраченные на оплату авиаперевозки. Суд взыскал с ответчиков 94 тыс. рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, уточнили в надзорном ведомстве.