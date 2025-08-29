С виновника ДТП в Татарстане взыскали стоимость услуг санавиации

В Татарстане по иску Камского транспортного прокурора суд взыскал с виновника ДТП компенсацию ущерба в размере около полумиллиона рублей. Деньги были потрачены на эвакуацию пострадавшего в аварии, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В мае прошлого года 21-летний житель Самарской области стал виновником ДТП в Заинском районе РТ. Для эвакуации пострадавшего в ДТП 34-летнего мужчины был задействован санитарный вертолет.

Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Кроме того, суд удовлетворил требования транспортной прокуратуры о возмещении в региональный бюджет 450 тысяч рублей, потраченных на оплату авиаперевозки пострадавшего.