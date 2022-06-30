С видом на озеро Средний Кабан: начато строительство первого из пяти домов ЖК «Алтын Яр»

В Казани у озера Средний Кабан (также, к слову, называется ближайшая остановка общественного транспорта) начато строительство первого из пяти домов нового жилого комплекса «Алтын Яр». Застройщик, строительная компания «Ак таш-Инвестстрой», первую очередь жилых объектов переменной высотности в 7-9 этажей намерена сдать в декабре 2023 года, в январе 2024 – уже передавать в собственность первые квартиры. Об этом на презентации нового ЖК рассказал директор ООО Специализированный застройщик «Ак таш-Инвестстрой» Сергей Орлов.

Презентация, которую предварил фуршет премиум-класса, прошла на площадке арт-пространства Carwashn №1 – это стильное местечко с интерьерами totalblack расположено в одном из домов другого жилого комплекса – «Садовое кольцо» (Аметьевская магистраль, 2). Встреча началась со знакомства и дружеского общения у щедрого шведского стола и за бокалом вина представителей крупнейших банков, агентств недвижимости и СМИ. Участниками презентации также стали заместитель министра, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильшат Гимаев, главный архитектор города Казани ИльсиярТухватуллина, заслуженный строитель Республики Татарстан, учредитель и директор ООО «Ак таш» Газинур Ахметов, первый заместитель директора ООО «Ак таш» Дмитрий Клыков, руководитель студии дизайна и архитектуры DavydovStudio Родион Давыдов, заместитель директора отдела продаж ООО «Ак таш-Риелт» Фарида Кормякова и другие.

«Сейчас идет реконструкция Фермского шоссе. Перед АЗС „Татнефть“ в перспективе нами предусмотрен переход направо с выходом на Монастырскую протоку на тот берег — к улицам Кулагина, Авангардная. Поскольку мы находимся на откосе, на высоком берегу, это дает возможность создать панорамный облик. Кроме того от озера через арку будет проложена бульварная зона, которая соединит этим променадом дворовые пространства и будет вести к социальной инфраструктуре, которая предусмотрена во дворах и к школе на 1224 мест, а так же к детской и взрослой поликлиникам, предусмотренным ППТ (проектом планировки территории). Наш проект также дает возможность интегрировать существующую застройку в будущий микрорайон, объединив и ее бульварной зоной», — рассказал Сергей Орлов.

Разрешение на строительство компания получила в конце апреля (29.04.22), а в мае (05.05.22) подала извещение о начале строительства в ИГСН РТ, сразу же приступив к реализации проекта. Сейчас строители возводят уже третий этаж первого дома, а застройщик уже готовит проектную документацию для освоения второго этапа.

«Любой проект, который строится в нашем городе, остается на века. В этих домах будут жить наши дети, и нам не должно быть стыдно за наши решения. Я благодарна компании „Ак таш“, которая полностью пересмотрела проект после того, как мы начали совместно смотреть его первую версию. Я думаю, что сейчас очень хороший результат. Если мы будем так дальше работать и так понимать друг друга, и главное — в основе нашего диалога будет любовь к жителям, к детям, то всем будет хорошо. Я уверена, что Казань с каждым годом будет все более и более комфортным городом для жизни. Спасибо вам, что вы так слаженно и быстро среагировали: компания „Ак таш“ уникальна тем, что всегда делала очень качественные проекты, а сейчас это ещё более хорошего уровня архитектура», — отметила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Основное преимущество проекта — конечно, набережная, констатировал главный архитектор ЖК «Алтын Яр» Алексей Кузьминых. Он обратил внимание, что у Казани есть существенный задел на развитие набережных — потенциально в городе когда-нибудь будет создан один общий пешеходный маршрут от Нижнего до Среднего Кабана.

«Наш жилой комплекс деликатно интегрирован в экосреду: с одной стороны набережная, с другой — природный сформированный ландшафт с большим перепадом высот, частный сектор. Естественный уклон составляет порядка 200 метров. Пешеходный маршрут соединит озеро с детским садом (на 220 мест) и школой», — рассказал Кузьминых.

При этом новый жилой комплекс, уверяет застройщик, не будет перенаселен: пять домов переменной высотности в 7-9 этажей рассчитаны на тысячу человек. Многоуровневая парковка будет строиться из расчета 650 машино-мест. Авторскую, при том классическую, архитектуру дополнит отделка фасадов из фактурного керамического кирпича евроформата, фиброцементных плит и композитных панелей. В ЖК обустроят европодъезды без ступеней и пандусов, просторные и светлые холлы с витражным остеклением и прозрачными входами, а также колясочные комнаты с велопарковками на первых этажах. Планировок (подтипов квартир) на выбор будет целых 36 — от классических, студий и до ультрасовременных евроквартир, объединяющих гостиную и кухню, и даже квартир с отдельным входом и своим палисадником. Все дома застройщик будет сдавать в предчистовой отделке и с коммерческой недвижимостью на первых этажах фасадной стороны многоэтажек. Приобрести квартиру в ЖК «Алтын Яр» можно будет как в рассрочку, так и в ипотеку или с использованием материнского капитала. Цена вопроса — от 5 050 000 до 16 000 000 млн рублей.

«С группой „Ак таш“ наше сотрудничество длительное. К проектному финансированию мы подошли в 2019 году. Активными участниками нашей школы ЭСКРОУ от Сбербанка были коллеги из группы „Ак таш“. Могу сказать, что все проекты, которые были реализованы данной группой, отличаются необычной архитектурой. А еще отмечу, что немаловажна в жилых домах шумоизоляция. И отличительная особенность — кирпичные перегородки, которые „Ак таш“ используют в своих домах. Что нечасто встречается во многих объектах. Сроки (сдачи объекта — прим. Т-и), которые озвучены ораторами, выполнимы — мы расчетами их как банк подтвердили. Банк дает добро на жизнь этого проекта. А банк — это структура, которая верит или не верит, любой проект подвергает стрессу чувствительности. Расчеты и финансовые модели, твердо утверждаю, выдержали все стрессы, и, действительно, проекту быть. Вся аналитика от первых документов исходно-разрешительных до разрешения на строительство, весь мониторинг, проводимый банком, предоставлена в руки квалифицированного инвестора. Этот инвестор понимает, какие могут быть особенности и риски», — уверила начальник отдела финансирования недвижимости Волго-Вятского банка «Сбербанк» Гузель Нагуманова.