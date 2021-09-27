С весны в Казани прошли 64 экоакции по очистке берегов водоемов

В период с весны 2021 года казанские власти организовали 64 акции по очистке берегов водоемов, их участниками стали около 2 тыс. горожан. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов.

Он отметил, что экологические акции являются одним из самых эффективных инструментов для вовлечения горожан в сохранение окружающей среды. В Казани такие акции проходят на регулярной основе.

Докладчик привел в пример проведенные прошедшим летом работы по благоустройству «Русской Швейцарии» (высадка краснокнижных растений), берегов Лебяжьего озера и другие.

«Особое внимание уделяется очистке береговых зон. Исполком города совместно с Минэкологии РТ ежегодно проводит акцию по сохранению водных объектов. С весны 2021 года в рамках этой работы проведены 64 акции по очистке территорий, прилегающих к водным объектам. В них приняли участие около 2 тыс. человек, а общая протяженность очищенных берегов составила 27 километров», – рассказал Саляхутдинов.

Он добавил, что в последнее время акции по сохранению окружающей среды все чаще привлекают внимание молодежи. Поэтому информация о них размещается в соцсетях и на онлайн-площадках.

«Благодаря соцсетям жители могут получать оперативную информацию, чтобы планировать свое участие в мероприятиях», – подытожил докладчик.