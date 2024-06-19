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«С верою служить стране»: перед СВО 19-летний боец принял крещение
Лениногорский боец Руслан с позывным Лис сейчас находится на боевом слаживании. Ему всего 19 лет, но у него есть навыки военного дела. Лис окончил кадетскую школу.
Руслану очень нравилось ходить вместе со своими одноклассниками на военно-полевые сборы, условия пребывания в которых были приближены к армейской жизни. Но это юношу не пугало, а, наоборот, вселяло ещё больше уверенности в себе, силы и мужества. Перед выпуском начал увлекаться военным делом, занимался военно-прикладными видами спорта, ездил на Республиканские соревнования военно-спортивной игры «Зарница», активно занимался физической подготовкой. В целом же за годы учёбы в кадетской школе у Руслана было собрано солидное портфолио.
«Старательный, ответственный, дисциплинированный», — так отзывается о нём Денис Вадимович, который являлся его наставником с первых дней учёбы в школе.
Мама Руслана Татьяна хотела, чтобы сын продолжил учебу по этому направлению, но сын заявил, что устал от казармы и останавил свой выбор на Лениногорском политехническом колледже.
В этом году Руслан защитил дипломную работу на отлично. За неделю до этого он заключил контракт с Министерством обороны сроком на 1 год. Выпускник колледжа решил сменить диплом на военный билет. Он будет служить в Военно-морском флоте.
Перед тем как уехать на пункт сбора, Лис крестился в церкви. «В стенах храма на душе стало спокойно. Раньше никогда не задумывался о вере, а сейчас захотелось с верою в Бога служить стране», — сказал Руслан.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой. Фото: семейный архив бойца.
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