Старая сеть маршрутов уходит вслед за Галявовым: трамваи в Казани будут ходить по-новому

Оптимизацию маршрутной сети трамваев Казани обсудили сегодня на совещании в мэрии города. Градоначальник Ильсур Метшин отметил, что потребность в этом назревала давно. Как изменятся маршруты и пересадочный тариф в столице Татарстана – в обзоре «Татар-информа».

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«Взвесили все за и против, „Метроэлектротранс“ привел убедительные доводы»

Работа главы МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова, который ушел с поста в 2021-м, вызывала вопросы у казанцев и у руководителей города. Темы горящих трамваев и аварии с участием электротранспорта в Казани обсуждались на федеральном уровне.

По словам мэра Казани, новая сеть позволит разделить длинные маршруты. А это снизит негативные последствия от ДТП, когда в результате аварии парализуется все движение.

«Назрела потребность в пересмотре трамвайной маршрутной сети. Взвесили все за и против, „Метроэлектротранс“ привел убедительные доводы», — пояснил решение об изменении маршрутной сети мэр Ильсур Метшин.

Заместитель руководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров добавил, что поводом для пересмотра действующей сети стали обращения жителей, а также анализ ее эффективности. «Было сделано несколько выводов: первый вывод заключается в неравномерности пассажирского трафика на разных участках кольца. Есть протяженные участки, где вагоны переполнены и высока потребность в увеличении количества рейсов, а есть участки, по которым трамваи идут полупустыми. Второй касается регулярности маршрутов. Имея в основе один протяженный маршрут, мы очень сильно зависим от дорожно-транспортной ситуации. Даже любая мелкая ситуация приводит к сбоям не на одном локальном участке, а для нескольких районов города», — отметил докладчик.

Уже со 2 июля казанцы смогут воспользоваться новыми маршрутами. В ближайшую субботу будет введено три новых маршрута, один прежний маршрут от ж/д вокзала до речного порта восстановлен. По результатам оптимизации маршрутная сеть вырастет в полтора раза: со 146 до 247 километров, уменьшится интервал движения, а там, где пассажиропоток незначительный, интервал движения увеличится не более чем на две минуты. Количество подвижного состава увеличится с 85 до 88 вагонов.

Проект обновленной маршрутной сети трамваев уже получил положительное экспертное заключение НИИ автомобильного транспорта Москвы и рекомендован к внедрению именно в летний период.

Изменения коснутся практически всех маршрутов

Ильдар Шакиров напомнил, что сейчас в Казани основой движения казанских трамваев является кольцо протяженностью 34 километра, которое охватывает все районы города. Изменения коснутся практически всех маршрутов, кроме маршрута № 4 (от остановки «ул. Халитова» до остановки «9-й микрорайон») и маршрута № 6 («Караваево» — «ул. Халитова»).

Маршрут № 1 «ул. Химическая — ж/д вокзал» будет разделен на два маршрута. На менее загруженном участке от ул. Химической до Караваево вводится новый маршрут — № 8. Его будут обслуживать шесть вагонов с интервалом 11-12 минут. Непосредственно маршрут № 1 будет ходить от Караваево до речного порта.

«Таким образом мы отвечаем на вопрос жителей Авиастроительного, Московского, Кировского районов о связи с Колхозным рынком, автовокзалом и речным портом», — сказал спикер.

До оптимизации на маршруте работало 18 единиц состава, теперь данный маршрут будут обслуживать 14 единиц подвижного состава, интервал останется прежним (9-10 мин.).

На самом протяженном в России кольцевом трамвайном маршруте № 5 и № 5а вводятся дополнительные маршруты.

Наиболее загруженный участок от пр. Ямашева до пр. Победы будет усилен новым маршрутом — № 7. По нему будут ходить 25 вагонов с интервалом 6-7 минут. С учетом работы маршрутов № 5 и № 5а на данном участке суммарный интервал на маршруте составит 4-5 минут, что на 2 минуты меньше, чем сегодня.

От остановки «Ж/д вокзал» до остановки «ул. Глазунова» будет также курсировать новый маршрут № 3. Будут ходить четыре вагона, которые дополнительно свяжут центральную часть города с промышленной и жилой зонами Приволжского района. С учетом работы здесь маршрутов № 5 и № 5а суммарный интервал составит 7-8 минут.



Кроме того, будет восстановлен маршрут № 2, отмененный в 2018 году. Прежняя схема движения сохраняется — от ж/д вокзала до речного порта. Он снизит нагрузку на маршрут № 1, будет удобен для пассажиров, пользующихся услугами железнодорожного вокзала, автовокзала и речного порта. По маршруту будут ходить две единицы подвижного состава с интервалом 20 минут.

По маршруту № 2 начинает курсировать раритетный экскурсионный вагон «Тюбетейка» 1986 года выпуска, который ранее пользовался спросом у гостей и жителей Казани. При содействии Комитета по туризму была разработана новая концепция работы экскурсионного трамвая, проведен пробный рейс для туроператоров. Участники трамвайной экскурсии получат аудиогиды, а также подарочный набор, состоящий из треугольника, элеша и напитка.

Маршрут трамваев после оптимизации будет выглядеть так:



1. № 1: Караваево — речной порт;

2. № 2: ж/д вокзал — речной порт;

3. № 3: ж/д вокзал — площадь Вахитова — ул. Глазунова;

4. № 4: ул. Халитова — 9-й микрорайон;

5. № 5: ж/д вокзал — парк Победы — ул. Глазунова;

6. № 5а: ж/д вокзал — Глазунова — парк Победы;

7. № 6: Караваево — ул. Халитова;

8. № 7: ж/д вокзал — ул. Глазунова;

9. № 8: ул. Химическая — Караваево.

Ильдар Шакиров отметил, что запуск обновленной маршрутной сети потребовал большой подготовительной работы. На участке от улицы Татарстан до речного порта установлены 92 путевые тяги, очищены стрелочные переводы, заменен дефектный участок рельсов (не эксплуатировались с 2018 года), заменено более 300 метров рельсов контактной сети трамвая в обоих направлениях. Готовность трамвайных вагонов доведена до 92%, произведена перезапись автоинформаторов, объявляющих остановки, выполнен ремонт экскурсионного вагона, а в прошлом году МУП «Метроэлектротранс» установил электронные табло на всех трамвайных остановках по маршрутам № 5 и № 5а. Теперь на всех табло можно увидеть информацию о прибытии трамваев, а также об изменении маршрута, причинах задержки транспорта и времени их устранения.

Кроме того, организатор пассажирских перевозок провел оцифровку новых маршрутов. В каждом подвижном составе размещена новая схема движения, информационные листовки с QR-кодом.

В Казани вводится новый тариф для бесплатной пересадки с трамвая на трамвай

Поскольку для части пассажиров прежние маршруты разбиты на несколько, совместно с АО «Транспортная карта» был разработан новый пересадочный тариф «Трамвай 60 минут».

«По транспортной карте с данным тарифом пассажир сможет сделать неограниченное количество бесплатных пересадок с трамвая на трамвай любого маршрута в течение часа в попутном направлении», — рассказал докладчик.

Фиксированная плата в таком случае составит 31 рубль. Новый пересадочный тариф начнет действовать также со 2 июля.

«Для использования данного тарифа необходимо приобрести транспортную карту и выбрать новый тариф либо использовать существующий с выработанным ресурсом. Предусмотрено пополнение на удобное количество поездок. Пополнить карту на данный тариф можно начиная с сегодняшнего дня в любом пункте пополнения транспортных карт. Всего в городе работает 548 пунктов», — пояснил Шакиров.

Ильдар Шакиров: «Надеемся, что изменения будут востребованными и найдут положительный отклик у жителей Казани» Фото: официальный сайт мэрии Казани kzn.ru

Для совершения пересадок были оборудованы новые остановочные площадки — одна на Караваево и две на ул. Глазунова, установлены трамвайные светофоры на перекрестках ул. Татарстан – Тукая и ул. Девятаева – Меховщиков и дорожные знаки.

«Надеемся, что изменения будут востребованными и найдут положительный отклик у жителей Казани», — заключил Ильдар Шакиров.

По вопросам изменений маршрутной сети пассажиры могут обращаться по телефону горячей линии Комитета по транспорту Казани: (843) 275-30-50.

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»; схемы и иллюстрации: kzn.ru