«С уважением относимся, но не в этом случае»: чем удивили Магдеева автоледи Челнов

Женщины-водители чаще всего становятся нарушительницами правил благоустройства в Набережных Челнах

Фото: © «Татар-информ»

«В данном случае вы меня удивили!»

Женщины-водители чаще всего становятся нарушительницами правил благоустройства в Набережных Челнах — на них приходится 90% зафиксированных нарушений. Такой статистикой поделилась председатель административной комиссии города Айзира Хамзина.

Глава города Наиль Магдеев был удивлен этим трендом и даже встал на защиту женщин-водителей.

«Интересно, что 90% нарушителей — наша прекрасная и любимая половина человечества. С уважением относимся к прекрасной половине, но не в этом случае. Женщины в первую очередь должны заботиться о красоте — они же больше это ценят, чем мужчины, на мой взгляд. Природой так дано», — предположил мэр на совещании в мэрии.

Он усомнился в том, что женщины не знают правил дорожного движения.

Наиль Магдеев: «Женщины за рулем более дисциплинированы, чем мужчины, это факт. В ДТП, как мы знаем по статистике, попадают мало» Фото: nabchelny.ru

«На красный свет светофора же не ездят? Отличают красный от зеленого. В ДТП, как мы знаем по статистике, попадают мало. Женщины за рулем более дисциплинированы, чем мужчины, это факт. Но в данном случае вы меня удивили! — эмоционально продолжил Магдеев. — Поэтому дальше продолжайте работать — нам не важно, мужчина нарушитель или женщина. Самое главное, чтобы соблюдались правила благоустройства. Мы хотим, чтобы в городе был порядок, и ничего личного здесь нет».

В этом контексте Магдеев еще раз напомнил, что газоны должны быть ухоженными и зелеными.

«Зеленые насаждения должны быть такими, какими они должны быть. Ну а транспорт должен быть припаркован там, где для этого есть место. Мест в городе для парковки достаточно. Поэтому продолжайте принципиально работать в рамках существующего закона, используя все инструменты воздействия на нарушителей», — резюмировал Магдеев.

«Мусор, грязь, неустановленная торговля — все это требует нашего внимания, вмешательства и наказания»

Администрация города за девять месяцев текущего года взыскала 28,8 млн рублей штрафов — это на 10,3 млн больше, чем в 2022-м. При этом протоколов составлено на сумму 30 млн рублей.

Основная часть нарушений — это неправильная парковка на газонах. За 2023 год комиссия выписала 9 тыс. постановлений, что на 832 больше, чем в прошлом году.

По словам Айзиры Хамзиной, особое внимание также уделялось ликвидации несанкционированной торговли Фото: nabchelny.ru

По словам Айзиры Хамзиной, особое внимание также уделялось ликвидации несанкционированной торговли. Было рассмотрено более 3,5 тыс. протоколов, выданных за торговлю в неустановленных местах, и более 1,3 тыс. – за самовольное размещение нестационарных торговых объектов.

На третьем месте — нарушения в сфере благоустройства города. Это расклейка объявлений в неположенных местах, размещение средств наружной информации без согласования, а также нарушения при выполнении земляных работ.

«В результате рассмотренных материалов общая сумма наложенных штрафов за девять месяцев текущего года составила 30 млн рублей, взыскано 28,8 млн. К концу отчетного периода показатель процента взыскания составил 96%, что на 32% выше, чем за прошлый год», — пояснила спикер.

«Мы не можем соглашаться с тем, что уничтожаются газоны, деревья, паркуются не там, где положено, автомобили. Мусор, грязь, неустановленная торговля — всё это требует нашего внимания, вмешательства и наказания», — подчеркнул мэр Челнов Наиль Магдеев.

Рустам Нугманов доложил, что за прошедшую неделю в Набережных Челнах заболеваемость острыми респираторными инфекциями составила 40,6 случая на 10 тыс. населения Фото: nabchelny.ru

«Нам нужны живые и здоровые коллеги и регулярно работающие объекты»

Далее Наиль Магдеев призвал усилить работу по вакцинации от гриппа в городе. Особое внимание он обратил на учреждения образования, спорта, культуры и исполком Автограда, то есть на те места, где люди работают с большим количеством посетителей.

Глава Горздрава Рустам Нугманов доложил, что за прошедшую неделю в Набережных Челнах заболеваемость острыми респираторными инфекциями составила 40,6 случая на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 29,3%. Заболеваемость держится на уровне прошлой недели, случаев гриппа не зарегистрировано.

Отдельно спикер остановился на наиболее уязвимых группах населения – это дети, пожилые люди, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями. К группе риска также относятся беременные женщины и работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы.

По словам начальника Горздрава, в структуре ежегодной заболеваемости болезни органов дыхания занимают первое место. В прошлом году ими переболели 47,7% населения Челнов, причем 92,7% пришлось на острые респираторные вирусные инфекции и грипп.

Наиль Магдеев также призвал обратить внимание на образовательные учреждения. В общей сложности в них работают 8 тыс. учителей и 6 тыс. человек вспомогательного персонала.

«То, что мы на 29% ниже эпидпорога, еще ни о чем не говорит. Давайте начнем с групп риска в нашем подчинении. Медработники прошли вакцинацию? Все? — поинтересовался мэр у Нугманова. — Давайте обезопасим наших коллег, которые работают с большим количеством граждан. Надо посмотреть, как такая работа идет в исполнительном комитете. Начинать нужно с себя».

«Нам нужны живые и здоровые коллеги и регулярно работающие объекты. Мы же не можем детский сад закрыть, если воспитатели или учителя болеют? Обезопасить нужно их», — продолжил Магдеев.

Кроме того, мэр попросил охватить и крупные предприятия, поручил организовать соответствующие встречи с руководителями крупных заводов и профсоюзов. Руководитель города также напомнил о печальном опыте пандемии коронавируса, когда «крепкие парни уходили в мир иной».

«Сколько людей мы потеряли в коронавирусную инфекцию? Когда говорили: „Прививайтесь, прививайтесь, прививайтесь“. Язык уже устал об этом говорить. Но нет, нас это не возьмёт. Крепкие, здоровые, сорокалетние... Вот я знаю спортсмена, у него вроде бы сильный иммунитет, организм крепкий, но ушел в мир иной в рассвете сил. А потом говорят, что надо было вовремя вакцинироваться. Возникает вопрос: „А где вы были, когда мы вместе с врачебным сообществом об этом говорили?“» — резюмировал Магдеев.

Илья Зуев: «В первую очередь тепло было подано в социально значимые учреждения: детские сады, школы, больницы. Затем батареи включили в многоквартирных домах» Фото: nabchelny.ru

«Нет таких погодных условий, чтобы батареи обжигали руки»

Еще одной мерой, по заявлению мэра Челнов, призванной обезопасить горожан от сезонных простуд, является своевременная подача тепла в дома и соцучреждения. В Автограде теплом обеспечены 224 тыс. квартир, однако есть еще ряд домов, которые пока остаются без отопления.

«Я вам обещал, что после сентября наступит октябрь. Свое обещание я выполнил. На дворе середина осени со всеми своими погодными сюрпризами», — прокомментировал ситуацию Наиль Магдеев.

Как сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев, отопительный сезон стартовал еще 25 сентября. В первую очередь тепло было подано в социально значимые учреждения: детские сады, школы, больницы. Затем батареи включили в многоквартирных домах.

«За последние трое суток поступали заявки, которые оперативно отрабатывались управляющими компаниями. Среди них обращения, что батареи недостаточно горячие» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«За последние трое суток поступали заявки, которые оперативно отрабатывались управляющими компаниями. Среди них обращения, что батареи недостаточно горячие, — они не будут горячими сейчас, потому что нет таких погодных условий, чтобы они обжигали руки. Что в одной из комнат не работает батарея из-за воздушных стояков. Эти проблемы мы устраняем оперативно, здесь тоже нет сложностей. Есть категория „слишком жарко в квартире“. Ну, тут уже ничего не поделаешь», — отметил чиновник.

«Сегодня с утра уже не жарко — 3 градуса тепла всего, — отреагировал мэр. — У нас, наверное, подавляющее число людей, которым точно не жарко. И в ближайшие дни жары не ждите. 11 октября — мокрый снег с дождем, ночью уже минусовая температура или 2-3 градуса тепла. О жаре забудьте на ближайшие полгода, на дворе середина осени».

Комментируя доклад Зуева, глава Автограда также заметил, что нерешенные заявки есть в домах, где проводился капитальный ремонт. В кратчайшие сроки там будет проведена необходимая работа. Мэр поручил отработать все заявки в течение суток.