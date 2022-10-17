С улиц Нижнекамска вывезено 610 кубометров отходов, высажено 1,5 тыс. деревьев

В ходе общегородских субботников с улиц Нижнекамска собрано и вывезено 610 куб. метров мусора, посажено 1566 деревьев и кустарников. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Камиль Назмиев.

К уборке присоединились представители администрации города, Управления школьного образования, предприятий ЖКХ. В общей сложности в субботниках приняли участие более 6,5 тыс. человек, было задействовано 266 единиц техники.

В частности, масштабная уборка прошла в парке «Семья». Здесь активисты убрали мусор, листья, сухостой. В планах — облагородить всю территорию лесополосы. Работы на этой площадке будут продолжены, отметил докладчик.

Первый этап субботников проходил с 6 по 8 октября, второй — с 13 по 15 октября, третий этап состоится с 27 по 29 октября. В числе первоочередных задач — сбор мусора и веток на газонах, уборка поросли вокруг растений, удаление несанкционированных объявлений с фонарных столбов и деревьев.

Спикер также обратился к собственникам торговых и коммерческих объектов с призывом не только провести субботники на закрепленной территории, но и уделить внимание самим объектам — их фасадам и входным группам.

Что же касается высадки новых саженцев, то эту работу проводят на своих территориях старшие по домам и председатели СТОС. В этом году на территории Нижнекамска уже высажено 3,8 тыс. деревьев и кустарников.