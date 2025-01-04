С улиц Казани за три дня вывезли почти 5,5 тыс. тонн снега

За первые три дня текущего года с казанских улиц вывезли 5475 тонн снега. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Ежедневно на очистку магистралей от снега выходят 383 единицы спецтехники и 479 дорожников подрядных организаций, а во дворах задействованы рабочие управляющих компаний», – говорится в сообщении.

Ежедневно в праздники с улиц города вывозится порядка 1,4 тыс. тонн снега, что почти на треть больше, чем в обычные дни.

С целью обработки казанских дорог от гололедицы за три дня израсходовано 1,3 тыс. тонн реагента и песко-соляной смеси.