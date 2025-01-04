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Новости Татарстана и Казани
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С улиц Казани за три дня вывезли почти 5,5 тыс. тонн снега
За первые три дня текущего года с казанских улиц вывезли 5475 тонн снега. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Ежедневно на очистку магистралей от снега выходят 383 единицы спецтехники и 479 дорожников подрядных организаций, а во дворах задействованы рабочие управляющих компаний», – говорится в сообщении.
Ежедневно в праздники с улиц города вывозится порядка 1,4 тыс. тонн снега, что почти на треть больше, чем в обычные дни.
С целью обработки казанских дорог от гололедицы за три дня израсходовано 1,3 тыс. тонн реагента и песко-соляной смеси.
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