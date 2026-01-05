С улиц Казани за сутки вывезли почти 18 тыс. тонн снега

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За прошедшие сутки с улиц и дорог Казани вывезли 17,7 тыс. тонн снега. В уборке задействовали 902 единицы спецтехники и 517 дорожных рабочих, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Для обработки дорог и тротуаров использовали более тысячи тонн противогололедных материалов: 397,2 тонны реагента и 609,6 тонн песко-соляной смеси.

Сегодня днем работы по содержанию улично-дорожной сети продолжатся. На уборке будут задействованы 503 единицы техники и 516 дорожных рабочих.

С начала зимнего сезона с городских улиц вывезли уже 155,6 тыс. тонн снега, а на обработку дорог и тротуаров израсходовали 24,8 тыс. тонн противогололедных материалов.