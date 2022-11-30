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Ру Тат
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Казань
30 ноября 2022  10:34

С улиц Казани за сутки вывезли больше пяти тысяч тонн снега

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На уборку улиц Казани минувшей ночью вышли 62 дорожных рабочих и 212 единиц техники, в том числе – 57 комбинированных дорожных машин и 36 тракторных щеток. За ночь общими силами они вывезли с улиц города почти 2,8 тыс. тонн снега.

Всего за сутки дорожные службы вывезли 5180 тонн снега, сообщает пресс-служба городской мэрии. Для противогололедной обработки использованы 14 тонн реагента и 77 тонн пескосоляной смеси.

Сегодня днем на уборку города вышли 614 дорожных рабочих и 253 единицы техники.

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