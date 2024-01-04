С улиц Казани вывезено 363 тыс. тонн снега с начала зимы

С начала зимнего периода с улиц Казани вывезено 363 тыс. тонн снега, из них более 7,3 тыс. — за первые два дня 2024 года. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

За 1 и 2 января в городе выпало 20% месячной нормы осадков. В связи с этим накануне прошла проверка улиц, по которым поступали обращения жителей.

На части участков уборка уже была проведена. Однако в некоторых местах, к примеру у дома №58 по ул.Карбышева, на межквартальном проезде возле лицея №186, подрядные организации должны провести повторную очистку от снега.

В первые дни 2024 года к уборке улиц было привлечено 1835 дворников и 104 единицы спецтехники. Помимо очистки от снега, они проводят противогололедную обработку дорог и тротуаров.

В выездном совещании участвовали руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, заместители Игорь Куляжев и Искандер Гиниятуллин, главы районов Альберт Салихов, Роман Фатхутдинов, Сергей Миронов, первый заместитель главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Марат Махмутов и другие.

В мэрии напомнили, что уборка снега во дворах лежит на управляющих компаниях и ТСЖ. Если у жителей возникают вопросы к качеству очистки придомовых территорий, то они могут обратиться в саму управляющую организацию, подать жалобу в Госжилинспекцию, оставить заявку в «Открытой Казани» – на сайте и по номеру +7(843)236-41-23. Также продолжает работу чат-бот «Моя Казань».