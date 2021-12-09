С улиц Казани уберут 15 брошенных автомобилей

С казанских улиц эвакуируют 15 брошенных автомобилей, в том числе иномарки Toyota, BMW и Mercedes. Такие транспортные средства были обнаружены в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах города, говорится в сборнике документов и правовых актов столицы Татарстана.

Как сообщается в документе, на большей части машин отсутствуют госномера. Прежде чем эвакуировать автомобили, на них разместили извещения, адресованные владельцам. Если в течение пяти дней их не уберут с улиц, транспортные средства переместят на специализированную стоянку на улице Воровского. Там они проведут три месяца, и если за это время собственники не заберут их, будут признаны бесхозными в судебном порядке, а затем утилизированы.