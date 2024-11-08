С улиц Казани уберут 11 брошенных автомобилей

С казанских улиц уберут более десятка брошенных и бесхозяйных транспортных средств. Извещение исполкома появилось на сайте мэрии столицы РТ.

В списке оказались следующие модели автомобилей: «ВАЗ 2101», «ВАЗ 2112», «ВАЗ 21144», «ВАЗ 21083», Chevrolet Lanos, Volksvagen Golf GL, «ВАЗ 2107», «ВАЗ 21074», «ИЖ 27175», «ВАЗ 21140» и Daewoo Nexia. В тексте подчеркнуто, что указанные транспортные средства отвечают признакам разукомплектованных, брошенных либо размещенных с нарушениями правил благоустройства города. Обследование проводилось в июле-ноябре 2024 года.

Владельцам предоставлено пять дней для самостоятельного перемещения автомобилей, до 14 ноября. Если этого не произойдет, авто отправят на спецстоянку по улице Аделя Кутуя. Также собственник может отказаться от машины в пользу организации, которая утилизирует транспорт.

