С улиц Чистополя активисты вывезли почти 700 кубометров мусора

Фото: «Чистопольские известия».

В рамках санитарно-экологического декадника коллективы различных предприятий, учреждений, организаций Чистополя подключились к мероприятиям по благоустройству. В общей сложности было вывезено почти 700 кубометров мусора. Об этом пишут «Чистопольские известия».

В течение десяти дней активисты выходили на средники и субботники, чтобы привести в порядок территории, прилегающие к их предприятиям.

По словам заместителя руководителя горисполкома Фархода Садикова, мероприятия по санитарной очистке проводились в скверах, парках, на детских площадках и в других местах массового отдыха.

Во время средников и субботников с территорий вывозились мусор, сухая листва, проводились работы по благоустройству парковых зон и скверов, высаживались саженцы.

Сотрудники Ледового дворца спорта поделились, что всегда участвуют в таких мероприятиях. Вот и на этот раз решили организовать субботник. «Мы убрали сухую листву с территории, собрали весь мусор. Субботник — это не только уборка, но и общение, хорошее настроение», — поделились представители дворца спорта.

Ученики и педагоги школы №4 привели в порядок прилегающие территории и высадили молодые деревья. Пока одни школьники убирали сухую листву, другие делали лунки и высаживали в них маленькие сосны — всего на пришкольном участке появилось порядка 20 пушистых красавиц.

К санитарно-экологическому декаднику активно подключились и жители сел, деревень Чистопольского района. По данным исполкома, участниками декадника стали более 1 тыс. человек.