С укусами клещей в больницы Татарстана обратились уже 62 человека

По состоянию на 4 апреля в больницы Татарстана с жалобами на укусы клещей обратились 62 человека, из которых 26 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

По данным ведомства, первый укус клеща зарегистрировали 26 марта у казанца, который посетил лес в Лаишевском районе.

Больше всего укусов зафиксировано в Казани — 28 случаев, по пять случаев в Набережных Челнах и Елабужском районе, четыре случая — в Зеленодольском районе, по три — в Чистопольском и Нижнекамском районах, два — в Высокогорском и Заинском районах, по одному случаю — в Альметьевском, Бугульминском, Камско-Устьинском, Верхнеуслонском, Лениногорском, Мамадышском, Новошешминском, Нурлатском, Сабинском и Ютазинском районах.

Специалисты отмечают, что клещи в Татарстане могут быть переносчиками клещевого боррелиоза и клещевого вирусного энцефалита. Из 22 исследованных клещей, снятых с людей, возбудитель боррелиоза был обнаружен в двух случаях (9%). Возбудителя энцефалита выявлено не было.

Больные с подозрением на заболевания клещевыми инфекциями не выявлены.