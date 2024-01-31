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СВО 31 января 2024 15:53

С Украины в Россию вернулись 195 военнопленных

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В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию были возвращены 195 военнослужащих, которым угрожала смертельная опасность в плену, сообщает Минобороны РФ.

Взамен были переданы ровно 195 военнопленных ВСУ.

Освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. Там они пройдут реабилитацию и лечение.

В Минобороны уточнили, что всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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#спецоперация на Украине
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