С Украины в Россию вернулись 195 военнопленных

В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию были возвращены 195 военнослужащих, которым угрожала смертельная опасность в плену, сообщает Минобороны РФ.

Взамен были переданы ровно 195 военнопленных ВСУ.

Освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. Там они пройдут реабилитацию и лечение.

В Минобороны уточнили, что всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.