С «удаленки» вернулось 80% татарстанцев

МТС проанализировала обезличенные агрегированные данные о миграциях абонентов между домашними и рабочими локациями в период с 1 февраля по 25 марта 2022 года. За последний месяц «удаленка» закончилась для 80% работающих жителей республики.

Анализ данных Big Data МТС показал, что большинство татарстанских абонентов вернулось с «удаленки» и в будни находятся в рабочей локации. Исследование проводилось среди 80 регионов.

«Пандемия заставила предприятия республики всерьез взяться за цифровизацию процессов. Вырос спрос на наши сервисы по организации удаленных рабочих мест для сотрудников, решения для удаленного контроля производства и персонала, безопасный обмен данными. Бизнес оценил эти возможности и использует внедренные решения для повышения эффективности и сейчас, часть компаний по-прежнему предоставляет своим сотрудникам право работать в дистанционном или гибридном режиме. К примеру, в нашем региональном филиале на „удаленке“ остаются 19% сотрудников, основная часть которых ИТ-специалисты и команда контакт-центра», — рассказывает Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Одновременно в ряде регионов наблюдается обратный процесс: выросло количество людей, которые не выезжают на работу из дома. Например, в марте число сотрудников на «удаленке» в соседнем Башкортостане выросло на 12%, здесь треть населения работает в удаленном формате.

Как и в Татарстане, с «удаленки» вернулось 80% москвичей, петербуржцев, самарцев и свердловчан. Самая большая доля сотрудников, вернувшихся в офис, — в Калининградской области. В марте их число выросло на 20% и достигло 83% от работающего населения.