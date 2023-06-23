Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
С троих татарстанцев взыщут 62 млн похищенных бюджетных средств
По иску прокуратуры с осужденных за мошенничество при получении субсидий взыщут более 60 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с троих местных жителей денег, которые они получили преступным путем.
Установлено, что в мае 2021 года ответчики были признаны судом виновными в хищении бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия.
Ущерб составил более 62,6 млн рублей.
Прокуратура обратилась в Апастовский районный суд с иском о взыскании со злоумышленников незаконно полученных средств.
Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа