С троих татарстанцев взыщут 62 млн похищенных бюджетных средств

По иску прокуратуры с осужденных за мошенничество при получении субсидий взыщут более 60 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с троих местных жителей денег, которые они получили преступным путем.

Установлено, что в мае 2021 года ответчики были признаны судом виновными в хищении бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия.

Ущерб составил более 62,6 млн рублей.

Прокуратура обратилась в Апастовский районный суд с иском о взыскании со злоумышленников незаконно полученных средств.

Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме.