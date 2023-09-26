«С трепетом ожидают этот месяц»: имам Кул-Шарифа рассказал, как правильно отмечать Мавлид

Празднование Мавлида ан-Наби

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мусульманский праздник Мавлид ан-Наби, день рождения пророка Мухаммеда, будут отмечать в Татарстане с вечера 26 сентября. Первый заместитель муфтия РТ, имам мечети «Кул-Шариф» Ильфар хазрат Хасанов рассказал, что означает этот праздник и как его нужно отмечать.

«Мавлид в переводе с арабского означает рождение, то есть рождение пророка Мухаммеда. Если смотреть на наш календарь, то он приходится с 26 на 27 сентября. Ежегодно мусульмане с трепетом ожидают этот месяц», — пояснил Хасанов.

Собеседник агентства отметил, что этот праздник отмечается на протяжение месяца. В это период читаются специальные молитвы и отрывки из священного Корана, где упоминается Пророк. Также верующие будут читать специальные молитвы — салаваты, которые посвящены восхвалению пророка Мухаммеда и Всевышнего.

«В этот месяц мусульманин должен интенсивно вспоминать жизнь пророка Мухаммеда. Он должен читать специальные салаваты, ибо сказано, что кто прочтет для меня салават, того восхвалит Аллах», — добавил имам.

Хасанов подчеркнул, что изучение изречений пророка и чтение молитв помогает понять, почему пророк Мухаммед пришел в этот мир, чтобы очистить человечество от невежества и неверия. При этом других обязательных ритуалов празднования Мавлида нет.

Весь месяц в мечетях Татарстана будут проводиться мероприятия, посвященные этому празднику. Там будут читаться отрывки из жизнеописаний Пророка, изучаться его изречения и проводиться прочие события.

Так, 26-го числа после захода солнца имамы республики соберутся в Галеевской мечети Казани. Будут прочитаны специальные молитвы, посвященные рождению пророка Мухаммеда. Аналогичное мероприятие 27-го числа состоится в Белой мечети Болгара.

«Даже в советское время было так, что верующие всегда собирались у более знающих людей, у дедушки какого-нибудь, читали Священное писание и специальные молитвы. И в предстоящем месяце верующие будут приглашать к себе имамов, которые также будут им читать эти назидания, специальные главы», — уточнил Ильфар хазрат.

Ранее на встрече с представителями религиозных объединений Президент РФ Владимир Путин заметил, что «традиции доброго, уважительного отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий» «надо беречь, укреплять и развивать». «Это наш общий долг перед нынешним, да и перед будущими поколениями», — уверен он.

В Татарстане действуют в общей сложности 2112 культовых объектов. Свыше 90% религиозных организаций представляют ислам и православное христианство. В республике сейчас строятся 32 мечети, 40 церквей (39 культовых сооружений при этом находятся в стадии реставрации).