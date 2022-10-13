«С террористами переговоров не ведут»: Володин показал результаты ударов РФ по Украине

Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, то ответ России на них будет «еще более жестким», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Свое сообщение он сопроводил картой Украины, на которой выделены регионы с поврежденной и уничтоженной критической инфраструктурой, используемой Вооруженными силами Украины.

«Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. <…> Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто окажет сопротивление — уничтожены», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Володина

Накануне Минобороны сообщило о нанесении новых ударов по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях Украины, а также в ДНР. Наносить массированные удары высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины, в том числе – Киева, Россия начала с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин назвал эти удары ответной реакцией на преступные действия киевского режима, напомнив про теракт на Крымском мосту, который произошел в минувшую субботу.