За два дня с территории «Азовстали» эвакуированы более 120 человек

За два дня с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы 126 человек. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«В результате проведенной по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина операции по вызволению в Мариуполе удерживавшихся украинскими националистами на заводе „Азовсталь“ гражданских лиц в первый день, 30 апреля, вышли 25 человек из близлежащих домов и еще 21 человек с территории предприятия. Все 46 человек добровольно приняли решение остаться в Донецкой Народной Республике», — заявили в ведомстве.

На следующий день территорию завода смогли покинуть еще 80 человек, 11 из которых приняли решение остаться в ДНР, а 69 — выехать на территорию, подконтрольную киевскому режиму. Их передали представителям ООН и Красного Креста. К настоящему моменту они уже выехали в направлении Запорожья.

Вооруженные силы РФ контролируют безопасность следования гуманитарной колонны, в которой находятся эвакуированные с территории завода.

Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин призвал украинских военных выпустить гражданских с территории завода.